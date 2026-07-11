Аббосбек Файзуллаев был награжден нагрудным знаком на своей свадьбе (видео)

Вчера, 10 июля, состоялась свадьба футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Во время торжества для футболиста произошло еще одно радостное событие.

На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлено, как Аббосбеку Файзуллаеву в торжественной обстановке вручили нагрудный знак «O‘zbekiston belgisi» («Знак Узбекистана»). Награда была внесена и вручена футболисту прямо во время свадебной церемонии.

Эти моменты были встречены аплодисментами участников свадьбы, а видеозаписи за короткое время широко разошлись среди интернет-пользователей.

В комментариях болельщики искренне поздравляют Аббосбека Файзуллаева не только с бракосочетанием, но и с этим высоким признанием, желая ему счастья в семейной жизни и больших успехов в футбольной карьере.