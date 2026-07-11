Абдуқодир Ҳусанов поделился первым фото со свадьбы Аббосбека Файзуллаева

Защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов опубликовал на своей странице в социальной сети первое фото со свадебного торжества футболиста Аббосбека Файзуллаева.

За короткое время этот снимок вызвал большой интерес у поклонников и широко распространился в социальных сетях. Многие пользователи с интересом встретили первые кадры со свадьбы и оставили свои комментарии.

Как известно, в свадебной церемонии Аббосбека Файзуллаева приняли участие ряд известных спортсменов узбекского футбола, его друзья и близкие. Данная фотография, опубликованная Абдукодиром Ҳусановым, стала одним из первых кадров с торжества, представленных вниманию общественности.