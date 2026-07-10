Телеведущая Дилдора Рустамова, сохранившая молодость, выдает замуж старшую дочь!
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Состоялась церемония помолвки Шахризоды — старшей дочери заслуженного работника культуры Узбекистана, журналиста, диктора и актрисы дубляжа Дилдоры Рустамовой.
Дилдора Рустамова сообщила об этом на своей странице в социальных сетях. Она опубликовала видео с церемонии, поделившись радостной новостью со своими подписчиками.
«Моя медовая, моя умная доченька, пусть твое счастье будет искренним», — написала Дилдора Рустамова.
Для справки: у Дилдоры Рустамовой две дочери — Шахризода и Мохимбону. Шахризода является старшим ребенком в семье.
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