Телеведущая Дилдора Рустамова, сохранившая молодость, выдает замуж старшую дочь!

·74·Культура
Телеведущая Дилдора Рустамова, сохранившая молодость, выдает замуж старшую дочь!

Состоялась церемония помолвки Шахризоды — старшей дочери заслуженного работника культуры Узбекистана, журналиста, диктора и актрисы дубляжа Дилдоры Рустамовой.

Дилдора Рустамова сообщила об этом на своей странице в социальных сетях. Она опубликовала видео с церемонии, поделившись радостной новостью со своими подписчиками.

«Моя медовая, моя умная доченька, пусть твое счастье будет искренним», — написала Дилдора Рустамова.

Для справки: у Дилдоры Рустамовой две дочери — Шахризода и Мохимбону. Шахризода является старшим ребенком в семье.

Дилдора РустамоваШахризодаУзбекистанМохимбону
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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