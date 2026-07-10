Шахзода Мухаммедова показала моменты отдыха с детьми в Бодруме

·55·Культура
Шахзода Мухаммедова показала моменты отдыха с детьми в Бодруме

Узбекская актриса и блогер Шахзода Мухаммедова проводит летний отпуск в популярном турецком городе Бодрум. Артистка отправилась в поездку вместе с детьми и делится моментами отдыха со своими подписчиками в социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как Шахзода Мухаммедова проводит время с детьми на морском побережье. Поклонники оставляют теплые комментарии к фотографиям, наполненным семейным уютом и красивыми пейзажами.

Шахзода МухаммедоваБодрумТуркияЎзбекистон
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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