Азиз Раметов ответил на слухи о том, что он «арестован» (видео)

Актер Азиз Раметов, сын народной артистки Узбекистана Саиды Раметовой и актера и режиссера Джумадуллы Раметова, опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое привлекло внимание общественности.

Как выяснилось, актер выложил это видео в ответ на некоторые ложные предположения и комментарии, распространившиеся в социальных сетях. Некоторые пользователи даже высказывали безосновательные мнения о том, что актер попал в тюрьму.

Азиз Раметов оставил под видео следующий комментарий:

«Пожалуйста, не спрашивайте, почему я выложил такое видео. Некоторые пишут в комментариях: "Азиз арестован", не понимая, что значит "на лечении". Насколько я знаю, в тюрьме носят специальную форму. Да и видеозвонки там не разрешают».

После этого комментария поклонники актера поддержали его и пожелали ему крепкого здоровья. В комментариях также прозвучали искренние пожелания скорейшего выздоровления его отцу, Джумадулле Раметову.