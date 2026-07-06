Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”

·0·Madaniyat
Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”

O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali turmush o‘rtog‘i, taniqli aktyor Jumadulla Rametovning salomatligi bilan bog‘liq tarqalayotgan mish-mishlarga munosabat bildirdi.

Aktrisaning aytishicha, so‘nggi kunlarda ko‘plab muxlislar va tanishlari Jumadulla Rametovning ahvoli haqida so‘rab, hatto uning vafot etgani haqidagi asossiz xabarlarga ishonib, ta’ziya ham bildirayotganini aytgan.

Shu sababli Saida Rametova turmush o‘rtog‘ini videoda muxlislariga ko‘rsatib, uning ahvoli yaxshi ekanini ma’lum qildi.

“Assalomu alaykum, aziz muxlislarimiz. Ko‘pchilik Jumadulla aka yaxshilarmi, deb so‘rayapti. Hatto ayrimlar 'voy' deb ta’ziya ham bildirishmoqda, Jumadulla aka olamdan o‘tibdilar, deb o‘ylashibdi. Xudoga shukur, hayotlar, yaxshilar. Hozir bir shifoxonada, bir uyda bo‘ladilar. Yaqinda 70 yoshni ham qarshi oldilar. Juda baxtlimiz. Ko‘pchilik shunday savollar bergani uchun o‘zlarini ko‘rsatyapman. Nasib qilsa, yaqin orada evarali ham bo‘lamiz. Duoda bo‘linglar”, — dedi aktrisa.

Mazkur video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Izohlarda muxlislar Jumadulla Rametovga sog‘lik va uzoq umr tilab, tezroq sog‘ayib ketishi uchun ezgu tilaklar va duolarini yo‘llashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiO‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiBugun, 12:57Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiShahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiBugun, 11:30Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)Kecha, 21:05Amir Xon uchinchi bor oila qurdi (video)Amir Xon uchinchi bor oila qurdi (video)Kecha, 18:49«Maykl» filmi tarixdagi eng daromadli filmga aylandi«Maykl» filmi tarixdagi eng daromadli filmga aylandiKecha, 16:02Fahriye Evjenning yangi seriali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiFahriye Evjenning yangi seriali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiKecha, 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi