Стали известны звезды, которые выступят на финале ЧМ-2026

Ожидается, что финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года станет незабываемым событием не только для любителей спорта, но и для поклонников музыки. Организаторы объявили список артистов, которые примут участие в торжественной шоу-программе перед началом финальной игры.

Стало известно, что на финальном шоу также выступит знаменитая канадская поп-звезда Джастин Бибер. Организаторы подтвердили, что музыкальная программа продлится около 11 минут.

В шоу, которое состоится 19 июля на стадионе «MetLife» в штате Нью-Джерси (США), помимо Джастина Бибера, примут участие и другие мировые знаменитости. Среди них:

Мадонна;

Шакира;

BTS (кей-поп группа);

Burna Boy;

Густаво Дудамель.

Кроме того, творческую часть шоу-программы возглавляет солист группы Coldplay Крис Мартин. Ожидается, что в ходе мероприятия он представит специальный музыкальный номер совместно с известным детским хором PS22 Chorus из Нью-Йорка.

Ожидается, что это шоу, собравшее мировых звезд, станет одним из самых ярких моментов финала чемпионата мира и привлечет внимание миллионов зрителей.