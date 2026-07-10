Стали известны звезды, которые выступят на финале ЧМ-2026

·41·Культура
Стали известны звезды, которые выступят на финале ЧМ-2026

Ожидается, что финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года станет незабываемым событием не только для любителей спорта, но и для поклонников музыки. Организаторы объявили список артистов, которые примут участие в торжественной шоу-программе перед началом финальной игры.

Стало известно, что на финальном шоу также выступит знаменитая канадская поп-звезда Джастин Бибер. Организаторы подтвердили, что музыкальная программа продлится около 11 минут.

В шоу, которое состоится 19 июля на стадионе «MetLife» в штате Нью-Джерси (США), помимо Джастина Бибера, примут участие и другие мировые знаменитости. Среди них:

Кроме того, творческую часть шоу-программы возглавляет солист группы Coldplay Крис Мартин. Ожидается, что в ходе мероприятия он представит специальный музыкальный номер совместно с известным детским хором PS22 Chorus из Нью-Йорка.

Ожидается, что это шоу, собравшее мировых звезд, станет одним из самых ярких моментов финала чемпионата мира и привлечет внимание миллионов зрителей.

Жастин БиберМадоннаШакираМетЛайф СтэдиумКолдплей
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Дениз Байсал подала на разводДениз Байсал подала на разводСегодня, 13:44Азиз Раметов ответил на слухи о том, что он «арестован» (видео)Азиз Раметов ответил на слухи о том, что он «арестован» (видео)Сегодня, 13:19Шахзода Мухаммедова показала моменты отдыха с детьми в БодрумеШахзода Мухаммедова показала моменты отдыха с детьми в БодрумеСегодня, 12:52Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)Сегодня, 12:27Телеведущая Дилдора Рустамова, сохранившая молодость, выдает замуж старшую дочь!Телеведущая Дилдора Рустамова, сохранившая молодость, выдает замуж старшую дочь!Сегодня, 09:35Официально названа причина смерти звезды сериала «Красный щербет»Официально названа причина смерти звезды сериала «Красный щербет»Вчера, 18:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду