IU и Ли Чон Сок официально подтвердили расставание

Одна из самых популярных звездных пар Южной Кореи, певица IU и актер Ли Чон Сок, официально завершили свои отношения. Агентства обоих артистов выступили с официальным заявлением, подтвердив их расставание.

Напомним, что IU и Ли Чон Сок официально объявили о своих отношениях в 2022 году. С тех пор на протяжении почти четырех лет они оставались одной из самых обсуждаемых пар корейского шоу-бизнеса.

Согласно распространенной информации, стороны решили расстаться, сохранив взаимное уважение. Сообщается, что теперь они продолжат поддерживать отношения как хорошие друзья и коллеги.

По данным источников, одной из основных причин расставания стала чрезвычайная занятость обоих артистов в творческой деятельности и нехватка времени друг на друга.

Неожиданная новость вызвала широкие обсуждения в социальных сетях. Часть поклонников восприняла это решение с сожалением, в то время как другие выразили уважение к выбору звезд и пожелали им удачи в дальнейшей карьере.