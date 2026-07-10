Состоялась премьера долгожданной песни Гайбуллы Турсунова «Bu yurak» (видео)

Новая песня певца Гайбуллы Турсунова под названием «Bu yurak», которую с нетерпением ждали поклонники, и снятый на нее видеоклип были официально представлены сегодня, 10 июля, в 19:00 на официальном YouTube-канале исполнителя.

Артист сообщил о своем новом творческом продукте несколько дней назад через свои страницы в социальных сетях. Короткие тизеры, опубликованные перед премьерой, вызвали большой интерес у слушателей и еще больше увеличили число тех, кто ждал полную версию песни.

Сразу после премьеры песня «Bu yurak» за короткое время успела набрать большое количество просмотров. Поклонники тепло встретили песню и клип, активно делясь своими впечатлениями в социальных сетях.

В комментариях многие слушатели поздравляют Гайбуллу Турсунова с очередной творческой работой, высоко оценивая содержание песни, музыку и образы в клипе.