«Насаф» совершил камбэк в Ташкенте: дубль Абдухоликова
12-й тур Суперлиги Узбекистана начался для «Насафа» успешно. Несмотря на то, что каршинцы пропустили гол в первые минуты встречи, они обыграли «Бунёдкор» со счетом 3:1.
«Бунёдкор» открыл счет на пятой минуте
Матч, проходивший на стадионе «Олимпия» в Ташкенте, удачно начался для хозяев поля. Билол Тошмирзаев на 5-й минуте поразил ворота «Насафа», выведя «Бунёдкор» вперед.
Однако подопечные Рузикула Бердыева не растерялись после быстрого гола. Каршинская команда усилила давление и спустя десять минут восстановила равновесие.
Абдухоликов стал героем встречи
Бобур Абдухоликов сравнял счет на 15-й минуте. А на 61-й минуте второго тайма он вновь поразил ворота соперника, оформив дубль.
Таким образом, «Насаф», начавший встречу с пропущенного мяча, вышел вперед после второго гола Абдухоликова. Нападающий стал ключевой фигурой в волевой победе своей команды благодаря своей точности в решающие моменты.
Два гола за три минуты
«Насаф» не ограничился вторым голом. На 64-й минуте Юсуф Отубанджо забил третий мяч в ворота хозяев, установив счет 3:1.
Таким образом, каршинцы забили два гола за три минуты во втором тайме, практически решив исход встречи.
На 86-й минуте Отубанджо был удален с поля. Несмотря на это, «Бунёдкор» не смог отыграть преимущество соперника в два мяча за оставшееся время.
«Насаф» поднялся на шестое место
После этой победы «Насаф» довел количество своих очков до 17 и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице. До 12-го тура каршинцы имели в активе 14 очков.
«Бунёдкор» же с 19 очками остался на 5-м месте. Хотя ташкентцы хорошо начали матч, из-за ошибок в обороне и короткого спада во втором тайме они не смогли удержать преимущество.
Детали встречи
Соревнование
Суперлига Узбекистана, 12-й тур
Встреча
«Бунёдкор» — «Насаф»
Счет
1:3
Стадион
«Олимпия», Ташкент
Гол «Бунёдкора»
Билол Тошмирзаев, 5
Голы «Насафа»
Бобур Абдухоликов, 15 и 61; Юсуф Отубанджо, 64
Удаление
Юсуф Отубанджо, 86
«Насаф» проявил характер в Ташкенте и одержал одну из важных побед в сезоне. Дубль Бобура Абдухоликова позволил каршинцам подняться выше в турнирной таблице.
Как вы считаете, сможет ли «Насаф» после этой победы вернуться в борьбу за чемпионство?
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