«Насаф» совершил камбэк в Ташкенте: дубль Абдухоликова

12-й тур Суперлиги Узбекистана начался для «Насафа» успешно. Несмотря на то, что каршинцы пропустили гол в первые минуты встречи, они обыграли «Бунёдкор» со счетом 3:1.

«Бунёдкор» открыл счет на пятой минуте

Матч, проходивший на стадионе «Олимпия» в Ташкенте, удачно начался для хозяев поля. Билол Тошмирзаев на 5-й минуте поразил ворота «Насафа», выведя «Бунёдкор» вперед.

Однако подопечные Рузикула Бердыева не растерялись после быстрого гола. Каршинская команда усилила давление и спустя десять минут восстановила равновесие.

Абдухоликов стал героем встречи

Бобур Абдухоликов сравнял счет на 15-й минуте. А на 61-й минуте второго тайма он вновь поразил ворота соперника, оформив дубль.

Таким образом, «Насаф», начавший встречу с пропущенного мяча, вышел вперед после второго гола Абдухоликова. Нападающий стал ключевой фигурой в волевой победе своей команды благодаря своей точности в решающие моменты.

Два гола за три минуты

«Насаф» не ограничился вторым голом. На 64-й минуте Юсуф Отубанджо забил третий мяч в ворота хозяев, установив счет 3:1.

Таким образом, каршинцы забили два гола за три минуты во втором тайме, практически решив исход встречи.

На 86-й минуте Отубанджо был удален с поля. Несмотря на это, «Бунёдкор» не смог отыграть преимущество соперника в два мяча за оставшееся время.

«Насаф» поднялся на шестое место

После этой победы «Насаф» довел количество своих очков до 17 и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице. До 12-го тура каршинцы имели в активе 14 очков.

«Бунёдкор» же с 19 очками остался на 5-м месте. Хотя ташкентцы хорошо начали матч, из-за ошибок в обороне и короткого спада во втором тайме они не смогли удержать преимущество.

Детали встречи

Соревнование Суперлига Узбекистана, 12-й тур Встреча «Бунёдкор» — «Насаф» Счет 1:3 Стадион «Олимпия», Ташкент Гол «Бунёдкора» Билол Тошмирзаев, 5 Голы «Насафа» Бобур Абдухоликов, 15 и 61; Юсуф Отубанджо, 64 Удаление Юсуф Отубанджо, 86

«Насаф» проявил характер в Ташкенте и одержал одну из важных побед в сезоне. Дубль Бобура Абдухоликова позволил каршинцам подняться выше в турнирной таблице.

Как вы считаете, сможет ли «Насаф» после этой победы вернуться в борьбу за чемпионство?