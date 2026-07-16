Флаг СССР, побывавший на Луне, продан за рекордную сумму

Флаг бывшего Советского Союза, который был доставлен на Луну во время исторической миссии «Аполлон-11» в 1969 году, был продан на престижном аукционе Сотебй'с за 102,4 тысячи долларов США.

Сообщается, что этот флаг был отправлен в космос как символ доброй воли между США и СССР в тот период. Одним из факторов, делающих этот уникальный экспонат еще более ценным, является наличие на нем личного автографа астронавта «Аполлона-11» Базза Олдрина.

Изначально организаторы аукциона оценивали флаг в 7–10 тысяч долларов. Однако в ходе торгов интерес со стороны коллекционеров возрос, и итоговая цена поднялась в несколько раз выше ожидаемой.

Эксперты отмечают, что уникальные предметы, связанные с историей освоения космоса, всегда высоко ценятся среди коллекционеров. По этой причине подобные экспонаты, имеющие историческое значение, регулярно продаются на аукционах по рекордным ценам.