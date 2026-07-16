Флаг СССР, побывавший на Луне, продан за рекордную сумму

·49·Мир
Флаг СССР, побывавший на Луне, продан за рекордную сумму

Флаг бывшего Советского Союза, который был доставлен на Луну во время исторической миссии «Аполлон-11» в 1969 году, был продан на престижном аукционе Сотебй'с за 102,4 тысячи долларов США.

Сообщается, что этот флаг был отправлен в космос как символ доброй воли между США и СССР в тот период. Одним из факторов, делающих этот уникальный экспонат еще более ценным, является наличие на нем личного автографа астронавта «Аполлона-11» Базза Олдрина.

Изначально организаторы аукциона оценивали флаг в 7–10 тысяч долларов. Однако в ходе торгов интерес со стороны коллекционеров возрос, и итоговая цена поднялась в несколько раз выше ожидаемой.

Эксперты отмечают, что уникальные предметы, связанные с историей освоения космоса, всегда высоко ценятся среди коллекционеров. По этой причине подобные экспонаты, имеющие историческое значение, регулярно продаются на аукционах по рекордным ценам.

Небольшой флаг СССР с подписью в стеклянном футляре представлен как музейный экспонат.
СССРАполлон-11Sotheby'sБазз ОлдринСША
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