Россия и Украина вновь обменялись телами погибших военных

·0·Мир
Россия и Украина вновь обменялись телами погибших военных

Сегодня, 16 июля, между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Уточняется, что Россия передала Украине тела 501 погибшего военного. В свою очередь, Украина вернула России тела 31 военнослужащего. Обмен телами был организован в районе границы с Беларусью.

На данный момент официальные лица Украины не делали заявлений по поводу этого обмена. При этом российская сторона сообщила, что данный процесс стал 13-м гуманитарным обменом, проведенным с начала 2026 года.

Напомним, что с момента начала широкомасштабных военных действий России в Украине в 2022 году, репатриация тел погибших и обмен военнопленными остаются одними из немногих направлений гуманитарного сотрудничества, сохраняющихся между двумя странами.

Эксперты отмечают, что подобные обмены, несмотря на продолжающуюся войну, имеют важное значение с точки зрения передачи тел погибших их близким и соблюдения принципов гуманности.

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Charos
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