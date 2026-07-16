Платформа Кс усилила борьбу с ворами контента: доходы будут возвращены владельцам

Социальная сеть Кс (бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, объявила о жестких мерах по защите авторских прав и регулированию системы распределения доходов на платформе. Компания выводит на новый уровень борьбу с аккаунтами, которые присваивают чужие видео и текстовые посты для заработка. Эти меры направлены не только на сокращение кражи контента, но и на поощрение настоящих авторов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Инженер Кс Кристофер Бир сообщил, что новая версия модели Grok AI теперь способна обнаруживать скопированный контент в три раза эффективнее, чем раньше. Система анализирует не только видео, но и текстовые посты, ставшие вирусными. Если пользователь пытается выдать чужое видео за свое, добавляя водяные знаки (ватермарк) или поддельные вступления, все рекламные доходы от такого поста будут автоматически перенаправлены подлинному автору.

Борьба с искусственным интеллектом и ботами

В настоящее время кража контента в социальных сетях часто осуществляется с помощью автоматизированных ботов. По данным Кс, за последний цикл было выявлено более 1,5 миллиона украденных постов. Благодаря новому механизму ожидается, что более 1 миллиона долларов будет возвращено законным владельцам. Этот показатель является важным шагом на пути к восстановлению среды честной конкуренции на платформе.

Также компания ускорила борьбу с ботами. Согласно данным за апрель, платформа обнаруживает и блокирует в среднем 208 ботов каждую минуту. Этот показатель растет с каждым днем, так как поддельные аккаунты, созданные с помощью ИИ, наносят серьезный ущерб экосистеме социальной сети.

Наказание за «ловушки» для лайков

Согласно новым правилам, под строгий контроль попадает не только кража контента, но и попытки искусственного повышения активности (енгагемент баит). Например, пользователи, собирающие аудиторию обещаниями вроде «подпишусь на всех, кто напишет ответ», будут исключены из программы монетизации. Если такая ситуация повторится трижды, аккаунт пользователя может быть заблокирован навсегда.

Руководство Кс предупредило об этом даже самых популярных блогеров. Например, самый богатый ютубер в мире МрБеаст подвергся критике за обещание финансовых вознаграждений за просмотр видео. По данным платформы, удержание пользователей искусственными методами снижает качество социальной сети.

Эти изменения ставят платформу Кс в один ряд с конкурентами, такими как Instagram, Facebook и Reddit. Эти платформы уже внедрили технические средства для обнаружения перезалитого (репост) контента. Теперь Кс также стремится поддерживать создателей оригинального контента с помощью своего видеоредактора и внутренних инструментов.