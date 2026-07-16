Родри перед финалом ЧМ-2026 повторяет одну и ту же фразу...

Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, но для капитана команды Родри главная задача еще не выполнена. Перед решающим матчем против Аргентины полузащитник вновь напомнил о цели, которую повторяет с самого начала турнира.

«Я приехал сюда, чтобы стать чемпионом мира»

Как сообщает Marca, на протяжении всего турнира Родри говорит своим товарищам по команде одно и то же:

«Я приехал сюда, чтобы завоевать титул чемпиона мира», — говорит капитан сборной Испании.

Даже после полуфинала против Франции он подчеркнул, что одного выхода в финал недостаточно:

«Было очень трудно дойти до этой стадии, но мы хотим большего. Мы хотим выиграть этот чемпионат мира», — сказал Родри.

В лагере сборной Испании царит спокойствие

По информации источника, перед финалом в расположении сборной Испании нет лишнего шума или атмосферы преждевременного праздника.

Хотя игроки считают выход в финал большим достижением, они понимают, что главная поставленная задача еще не выполнена. Поэтому все внимание команды сосредоточено на матче против действующих чемпионов мира — сборной Аргентины.

Будучи лидером Испании, Родри не только контролирует игру на поле, но и выполняет задачу по сохранению спокойствия среди товарищей по команде и их сплочению вокруг общей цели. Отмечается, что его слова имеют большой авторитет в стане испанской сборной.

Уверенная победа над Францией

В полуфинале Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира.

Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти на 22-й минуте, а Педро Порро забил второй гол команды на 58-й минуте. Испания сохранила свои ворота в неприкосновенности в шести из семи матчей турнира.

Ранее Родри также подчеркивал, что путь к чемпионству не будет легким:

«Если кто-то думает, что мы завоюем титул чемпиона мира без трудностей, тот ошибается. Здесь собраны сильнейшие национальные сборные мира. Но наша команда демонстрирует зрелость, необходимую для победы в таком турнире».

Исторический шанс для Родри

Испания завоевала свой единственный титул чемпиона мира в 2010 году. Теперь Родри ведет команду ко второму чемпионству.

Для него этот финал станет одним из самых важных матчей в карьере. Полузащитник, выигравший Лигу чемпионов, чемпионат Европы и «Золотой мяч», теперь имеет возможность поднять над головой Кубок мира в качестве капитана национальной сборной. Сам Родри оценил это как высшую вершину, которой может достичь футболист.

Решающий матч с Аргентиной

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля на арене «MetLife» (New York New Jersey Stadium) в городе Ист-Ратерфорд, США.

С одной стороны на поле выйдет действующий чемпион во главе с Лионелем Месси, а с другой — сборная Испании, которая не проигрывает в основное время уже 37 матчей подряд.

Цель Родри не изменилась с начала турнира. Теперь для воплощения в жизнь его слов «Я приехал сюда, чтобы стать чемпионом мира» остался всего один, но самый сложный шаг.

Как вы думаете, победит ли в финале Испания во главе с Родри, или Месси снова сделает Аргентину чемпионом?