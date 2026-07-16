Google переименовала свой сервис НотебукЛМ в Gemini Нотебук

·2·Технологии
Google переименовала свой сервис НотебукЛМ в Gemini Нотебук

Корпорация Google продолжает стратегию объединения своих продуктов на базе искусственного интеллекта под единым брендом. Компания приняла решение переименовать популярную среди исследователей и студентов платформу НотебукЛМ в Gemini Нотебук. Это изменение стало очередным шагом по консолидации всех инструментов искусственного интеллекта в экосистеме Google под именем Gemini. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот проект, впервые представленный на конференции Google И/О в 2023 году под названием Проджект Таилвинд, за короткое время добился огромного успеха. По данным Иксбт.ком, сегодня этим продуктом пользуются более 30 миллионов человек и свыше 600 тысяч организаций. Основная задача платформы заключается в анализе данных на основе предоставленных пользователем источников и создании нового контента.

Новые возможности и анализ данных

Наряду с изменением названия Google внедрила в сервис важные технические обновления. Теперь пользователи Gemini Нотебук получили возможность запускать специальный код для анализа данных. Эта функция помогает при работе со сложными наборами данных и получении более точных результатов. Каждый блокнот теперь работает как отдельный безопасный контейнер, что обеспечивает конфиденциальность данных.

За последние три года этот инструмент значительно развился. Он научился не только работать с текстами, но и создавать интерактивные подкасты, анализировать видео и поддерживать файлы различных форматов. Успех НотебукЛМ даже побудил другие стартапы и технологические компании разрабатывать аналогичные инструменты для создания подкастов и проведения исследований.

Новые функции пока доступны не всем. Пользователи платного плана Google AI Ultra, а также бизнес-клиенты Воркспаке смогут воспользоваться этими обновлениями в числе первых. Для обычных пользователей Про-версии новые возможности станут доступны в ближайшие недели.

Компания отмечает, что пользователи могут просматривать свои заметки и блокноты непосредственно через приложение Gemini. Вскоре доступ к этим данным будет обеспечен и через AI Моде в поисковой системе. Эти шаги свидетельствуют о том, что Google все глубже интегрирует свои сервисы искусственного интеллекта в повседневные рабочие процессы.

GoogleGeminiNotebookLMИскусственный интеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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