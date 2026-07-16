Трамп поблагодарил Иран: почему была освобождена американка?

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении Ираном гражданки США и выразил благодарность Тегерану. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

Речь идет о Дине Карари, имеющей гражданство США и Ирана. По словам ее адвоката Джареда Генсера, женщина была задержана в Иране в декабре 2024 года по обвинению в шпионаже.

Трамп подчеркнул, что Иран разрешил Карари покинуть страну, и в настоящее время она находится в безопасности, ее здоровью ничего не угрожает.

Адвокат Генсер заявил, что обвинения, выдвинутые против его клиентки, были беспочвенными. Он отметил, что ее освобождение стало результатом активных дипломатических усилий администрации Трампа.

Согласно имеющимся данным, Дина Карари приехала в Иран, чтобы навестить родственников. Изначально ей запретили выезд из страны, а позже неоднократно допрашивали. После авиаударов США и Израиля по Ирану ей также было предъявлено обвинение в шпионаже.

Это событие произошло на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Он также заявил, что временное соглашение, подписанное между двумя странами, утратило свою силу.

На данный момент освобождение американки обсуждается как одно из последних значимых событий в отношениях между США и Ираном.