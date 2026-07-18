Honor начала прием заказов на уникальный Робот Фоне: титановая робо-камера

Гонка инноваций на рынке смартфонов выходит на новый уровень. Компания Honor официально начала прием предварительных заказов на одно из своих самых необычных устройств — Робот Фоне. Это устройство привлекает внимание энтузиастов технологий не только своими техническими характеристиками, но и роботизированной системой камеры, которая еще не встречалась в мобильной индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, продажи нового смартфона стартуют в августе текущего года. В настоящее время для клиентов, оформивших заказ на китайском рынке, предлагается ряд преимуществ, включая пожизненную подписку на персонального помощника Ёё, расширенное сервисное обслуживание и комплект специальных аксессуаров. Подобные бонусы свидетельствуют о серьезном стремлении компании популяризировать устройство в новом формате.

Четырехосевой роботизированный подвес и титановый корпус

Главная особенность, отличающая модель Робот Фоне от других смартфонов — это ее четырехосевая роботизированная камера . Этот механизм, изготовленный из титанового сплава, в обычном состоянии скрыт внутри корпуса. С запуском приложения камеры модуль выдвигается всего за 0,8 секунды. Механизм способен вращаться на 360 градусов и поддерживает функцию интеллектуального отслеживания объекта.

С технической точки зрения, механическая стабилизация в устройстве соответствует уровню КИПА 5.5, что обеспечивает стабильность на уровне профессиональных камер. Также ожидается, что роботизированная камера будет служить для визуального выражения «эмоций» в процессе взаимодействия с AI.

Профессиональные возможности фото и видео

Система камер смартфона также обладает впечатляющими показателями. Основной модуль оснащен датчиком на 200 Мп (ф/1.6), его дополняют 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и еще одна 200-мегапиксельная перископическая телефото-камера. В этой модели Honor наладила сотрудничество с известным брендом ARRI.

В результате этого партнерства пользователи Робот Фоне получат возможность записывать видео в формате Лог-К и использовать профессиональные цветовые профили ЛУТ. Это делает смартфон идеальным рабочим инструментом для мобильных видеографов и профессиональных создателей контента.

Мощное техническое оснащение и питание

Согласно предварительным данным, устройство будет обладать следующими техническими характеристиками:

платформа Snapdragon 8 Элите Ген 5;

6,4-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5К;

технология быстрой зарядки мощностью 120 В;

прочные элементы корпуса из титанового сплава.

Хотя для рынка Узбекистана данное устройство официально еще не анонсировано, учитывая активность бренда Honor в нашей стране, Робот Фоне в будущем может стать интересным предложением для любителей инновационных гаджетов.