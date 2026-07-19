Болливуд без Шахруха Хана невозможен: актеру поступают предложения о съемках в продолжениях популярных фильмов (видео)

Сообщается, что Шахрух Хан планирует взять творческий перерыв после премьеры фильма «Король». В то время как 60-летний индийский актер занят текущими съемками, ему поступили предложения еще от нескольких проектов.

Согласно имеющимся данным, Каран Джохар пригласил актера во вторую часть фильма «И в печали, и в радости». Фара Хан, в свою очередь, хочет видеть Шахруха Хана в продолжении картины «Я рядом с тобой!».

Вопрос о третьей части фильма «Дон» также остается открытым. Несмотря на слухи о том, что Шахрух Хан отказался от этого проекта, продюсеры заявляют, что им трудно представить продолжение фильма без участия актера.

Еще одно предложение поступило от режиссера Санджая Лилы Бхансали. Он хочет видеть Шахруха Хана в главной роли в своем новом фильме. Отмечается, что этот образ является одной из тех ролей, о которых сам актер мечтал уже давно.

Пока неясно, какой именно проект выберет Шахрух Хан. Но одно можно сказать точно: даже когда актер задумывается о перерыве, режиссеры Болливуда продолжают видеть его в своих новых картинах.