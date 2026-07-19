Болливуд без Шахруха Хана невозможен: актеру поступают предложения о съемках в продолжениях популярных фильмов (видео)

·39·Культура
Болливуд без Шахруха Хана невозможен: актеру поступают предложения о съемках в продолжениях популярных фильмов (видео)

Сообщается, что Шахрух Хан планирует взять творческий перерыв после премьеры фильма «Король». В то время как 60-летний индийский актер занят текущими съемками, ему поступили предложения еще от нескольких проектов.

Согласно имеющимся данным, Каран Джохар пригласил актера во вторую часть фильма «И в печали, и в радости». Фара Хан, в свою очередь, хочет видеть Шахруха Хана в продолжении картины «Я рядом с тобой!».

Вопрос о третьей части фильма «Дон» также остается открытым. Несмотря на слухи о том, что Шахрух Хан отказался от этого проекта, продюсеры заявляют, что им трудно представить продолжение фильма без участия актера.

Еще одно предложение поступило от режиссера Санджая Лилы Бхансали. Он хочет видеть Шахруха Хана в главной роли в своем новом фильме. Отмечается, что этот образ является одной из тех ролей, о которых сам актер мечтал уже давно.

Пока неясно, какой именно проект выберет Шахрух Хан. Но одно можно сказать точно: даже когда актер задумывается о перерыве, режиссеры Болливуда продолжают видеть его в своих новых картинах.

Шахрух ХанКаран ДжохарФара ХанСанджай Лила БхансалиБолливуд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» спустя 53 года обнаружили киноляп, который никто не замечалВ фильме «Иван Васильевич меняет профессию» спустя 53 года обнаружили киноляп, который никто не замечалСегодня, 12:58Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!Сегодня, 05:40Красное платье, хна и золото: предсвадебная церемония Шахло Салаевой обсуждается в сети (видео)Красное платье, хна и золото: предсвадебная церемония Шахло Салаевой обсуждается в сети (видео)Сегодня, 05:34Фаридам поделилась отрывком из своей новой песни (видео)Фаридам поделилась отрывком из своей новой песни (видео)Вчера, 23:52Премьера «Одиссеи» стартовала с рекордных сборовПремьера «Одиссеи» стартовала с рекордных сборовВчера, 21:31Принимал ли Жан-Клод Ван Дамм ислам: почему сообщения в сети вызывают споры?Принимал ли Жан-Клод Ван Дамм ислам: почему сообщения в сети вызывают споры?Вчера, 17:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)