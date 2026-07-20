Калифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШнинг Калифорния штатидаги Окленд шаҳрида ўт ўчирувчилар тутундан ҳолсизланган митти кабутарга ёрдам беришди. Қушча ёнғин вақтида тарқалган қуюқ тутундан нафас олишда қийналиб қолган.
Воқеа жойидаги қутқарувчилар кабутарга кислород ниқоби тақишган. Бир муддатдан сўнг қушча нафасини ростлаб, ўзини яхши ҳис қила бошлаган.
Кейин кабутар мустақил учиб кетган. Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда ҳам эътибор тортди. Фойдаланувчилар ўт ўчирувчиларнинг нафақат одамларга, балки жониворларга ҳам бефарқ бўлмаганини илиқ қабул қилишмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…