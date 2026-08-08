Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)

·295·Маданият
Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)
Қисқача

6 август куни Маданият вазири Озодбек Назарбеков фуқаролар қабули чоғида ёш ижодкорнинг илтимосига биноан у билан дует куйлади. Вазир ёш хонандани қўллаб-қувватлаб, қўшиқларини истаган жойида ижро этиши ва клип чиқариши мумкинлигини айтди. Уларнинг биргаликдаги чиқиши қабул жараёнининг қизиқарли лаҳзаларидан бирига айланди ва ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди.

6 август куни Маданият вазири Озодбек Назарбеков фуқаролар қабули доирасида 13 нафар фуқаронинг мурожаат, таклиф ва ташаббусларини тинглади.

Қабул давомида ёш ижодкорлардан бири вазирга мурожаат қилиб, унинг қўшиқларини бемалол ижро этиш мумкинми, деб сўради. Озодбек Назарбеков ёш хонандани қўллаб-қувватлаб, қўшиқларини истаган жойида куйлаши мумкинлигини билдирди.

“Қўшиқларимни айтавер, клип ҳам чиқарсанг бўлади”, — дея таъкидлади вазир.

Шундан сўнг ёш ижодкорнинг илтимосига биноан Озодбек Назарбеков у билан биргаликда дуэт ижро этди. Уларнинг биргаликдаги чиқиши қабул жараёнининг энг қизиқарли лаҳзаларидан бирига айланди.

Вазир ва ёш хонанданинг дуэти ижтимоий тармоқларда ҳам илиқ кутиб олинди. Изоҳларда фойдаланувчилар Озодбек Назарбековнинг ёш ижодкорни қўллаб-қувватлаганини олқишлаб, унга нисбатан ижобий фикрларини билдиришди.

Озодбек Назарбеков
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Бугун, 13:55Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Бугун, 13:39«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилди«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилдиБугун, 12:47Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушдиРайҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушдиБугун, 12:42Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:47Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Бугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди