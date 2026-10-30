Звезда «Людей Икс» Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

·47·Культура
Звезда «Людей Икс» Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

Знаменитый британский актер Патрик Стюарт, воплотивший образ профессора Чарльза Ксавье в фильмах «Люди Икс», скончался в возрасте 86 лет. Он ушел из жизни 28 октября в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщила семья актера.

По словам членов семьи, в последнее время актер боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. В момент смерти рядом с ним находилась его любимая супруга Санни Озелл.

Патрик Стюарт завоевал любовь миллионов зрителей своими уникальными образами в мировом кинематографе. Он получил всемирную известность прежде всего благодаря ролям профессора Чарльза Ксавье в серии фильмов «Люди Икс» и капитана Жана-Люка Пикара в саге «Звездный путь».

Творческая карьера актера длилась более шести десятилетий. Он исполнил множество успешных ролей на театральной сцене, телевидении и в кино, оставив неизгладимый след в мире искусства.

После известия о смерти Патрика Стюарта представители киноиндустрии и поклонники выражают соболезнования в социальных сетях, вспоминая его богатое творческое наследие.

Патрик СтюартЛюди ИксЗвездный путьЧарльз Ксавье
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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