В районе Дубай Марина в Объединенных Арабских Эмиратах завершено строительство второго вертипорта, предназначенного для электрических аэротакси, который получил официальный сертификат для осуществления коммерческих рейсов. Таким образом, была создана необходимая инфраструктура для организации постоянного маршрута аэротакси между Дубай Марина и международным аэропортом.

По данным Управления дорог и транспорта Дубая, ожидается, что полет на аэротакси из района Марина до международного аэропорта Дубая займет менее 10 минут. На автомобиле же этот путь, в зависимости от пробок, занимает около 35 минут.

Электрические аэротакси будут управляться американской компанией Джобй Авиатион. Это воздушное судно, способное взлетать и садиться вертикально, рассчитано на одного пилота и четырех пассажиров.

Вертипорт в Дубай Марина расположен недалеко от Американского университета. Это вторая станция, получившая сертификат после первого вертипорта рядом с аэропортом.

В настоящее время строятся еще два вертипорта — в районах Даунтаун Дубай и Пальма Джумейра. После их ввода в эксплуатацию сформируется сеть аэротакси, состоящая из первых четырех станций, соединяющих ключевые точки города.

Запуск коммерческих пассажирских перевозок запланирован на второй квартал 2027 года. Ожидается, что в конце 2026 года будут проведены тестовые полеты перед запуском сервиса. Однако коммерческие рейсы также зависят от получения соответствующих разрешений и готовности оператора.