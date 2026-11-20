На чемпионате мира по дзюдо среди молодежи сборная Узбекистана завоевала очередную медаль. Наш соотечественник Садулла Равшанов, выступавший на татами в весовой категории −81 кг, успешно прошел путь до финала и в итоге стал обладателем серебряной медали.

Путь к финалу и решающий поединок

В ходе турнира Садулла Равшанов успешно боролся против представителей ведущих мировых школ дзюдо. В отборочных этапах и полуфинале он одержал победу над представителями Японии, Бразилии, Грузии, Китая, а также в полуфинале победил представителя Франции, обеспечив себе путевку в финал.

В решающем поединке за золотую медаль узбекский дзюдоист уступил россиянину Ярославу Бунакову и был награжден серебряной медалью чемпионата мира.

Этап Страна соперника / Спортсмен Результат Отборочные поединки Представители Японии, Бразилии, Грузии, Китая Победа Полуфинал Представитель Франции Победа Финал Ярослав Бунаков Серебряная медаль

Медальный зачет сборной Узбекистана

После успеха Садуллы Равшанова количество медалей сборной Узбекистана на этом молодежном чемпионате мира достигло 2. На данный момент в активе нашей команды 1 золотая и 1 серебряная медали.

Как вы считаете, о чем говорит выход Садуллы Равшанова в финал чемпионата мира в весовой категории −81 кг и завоевание им серебряной медали в контексте подготовки наших молодых дзюдоистов к соревнованиям среди взрослых? Оставляйте свои мнения в комментариях!