Специалист по традиционной медицине Юань Шуфань, жившая в китайской провинции Хэнань, оставила будущим поколениям уникальное наследие. В последние годы жизни она отобрала 100 рецептов лекарств, основанных на ее многолетнем опыте, и завещала высечь их на своем надгробии после смерти. Об этом сообщает Шангхаи Даилй.

Юань Шуфань начала заниматься традиционной китайской медициной с 16 лет и лечила пациентов более 80 лет. Она скончалась в 2006 году в возрасте 97 лет.

Внук целительницы Ван Кэцзюнь сообщил местным СМИ, что его бабушка годами записывала свои знания и опыт лечения. В конце жизни она выбрала 100 рецептов и поручила сыну высечь их на надгробии.

В рецептах указаны названия лекарственных растений и их точные дозировки. Однако из-за ограниченной площади надгробия на нем удалось высечь чуть более 50 рецептов.

Юань Шуфань считала, что знания о традиционной медицине не должны принадлежать только одному человеку, а должны приносить пользу другим. Она хотела оставить свои рецепты как наследие, которое поможет людям лечиться бесплатно или по максимально доступной цене.

В последние дни в деревню Панлунсяо уезда Сипин провинции Хэнань, где находится ее могила, начали съезжаться люди из разных уголков страны. Они фотографируют надписи на надгробии и переписывают рецепты. По сообщениям местных изданий, ежедневно это место посещают около 300–400 человек.

В то же время внук целительницы предостерег от использования рецептов без консультации с врачом. Он подчеркнул, что эти записи могут служить источником обмена опытом для специалистов, но пациентам не следует пытаться готовить их самостоятельно и заниматься самолечением.