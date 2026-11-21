Видео певицы Махлиyo Омон, опубликованное со слезами на глазах в социальных сетях, вызвало бурное обсуждение среди ее поклонников. Особенно подписчиков заставил задуматься комментарий, оставленный ею под видео.

«Под этим постом мне хочется написать всю правду о том, что происходит у меня внутри, о том, что я хочу вам сказать, но я не могу, я не могу вам это объяснить.

Мне нужно немного времени, я все объясню позже…» — написала певица.

После этого обращения поклонники в комментариях выражают Махлиyo поддержку и подбадривают ее. Многие сообщили, что переживают за певицу, и пожелали ей преодолеть все трудности.

Пока Махлиyo Омон не раскрыла причины появления видео, в котором она предстала в таком эмоциональном состоянии. Певица заявила, что предоставит подробную информацию об этом позже.