Северная Корея разработала генеративную систему искусственного интеллекта под названием «Источник мудрости». Она предназначена для ответов на научно-технические вопросы и перевода текстов. Однако возможности новой технологии строго ограничены: пользователям запрещено задавать вопросы на общественно-политические темы.

В то время как технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются по всему миру, Северная Корея также представила свой чат-бот. Система под названием «Источник мудрости» («AI Сервике Сйстем 1.0») позволяет пользователям получать информацию в области науки и техники, а также переводить тексты между корейским и английским языками.

Однако наиболее примечательным аспектом этого ИИ являются не только его функции, но и ограничения на использование. В предупреждении на экране системы четко указано, что задавать вопросы по определенным темам запрещено.

Какие задачи выполняет «Источник мудрости»?

Генеративная система ИИ, разработанная в Северной Корее, согласно представленным данным, в основном ориентирована на прикладные и научно-технические цели.

Ее основные возможности включают:

Научно-технические консультации: ответы на вопросы, связанные с наукой и техникой.

Предоставление информации: разъяснение различных технических и научных тем.

Перевод текстов: перевод с корейского на английский и наоборот.

Генеративные ответы: формирование ответов на запросы пользователей на основе ИИ.

В этом отношении функции системы схожи с некоторыми базовыми возможностями современных генеративных чат-ботов. Однако подробная информация о ее точных технических характеристиках, используемой базе данных и модели, на которой она работает, не приводится.

Запрет на вопросы по политическим темам

Наибольший интерес к «Источнику мудрости» связан с правилами его использования.

Согласно предупреждению, отображаемому на экране системы, пользователи не должны задавать вопросы, касающиеся общественно-политических тем или контента, который оценивается как «некультурный». Использовать чат-бот разрешено только для запросов, относящихся к сфере науки и техники.

Это ограничение показывает, что система была разработана не как универсальное средство общения, а как специализированный сервис для определенных направлений.

При этом дополнительная информация о точном списке запрещенных тем, критериях их определения и о том, как система реагирует на такие запросы, не предоставляется.

Шаг Северной Кореи в области искусственного интеллекта

Сегодня искусственный интеллект применяется во многих сферах, таких как образование, медицина, промышленность, информационные технологии и государственное управление. Страны стремятся адаптировать эти технологии к своим потребностям и возможностям.

Система «Источник мудрости» в Северной Корее также заслуживает внимания как один из шагов в направлении использования генеративного ИИ в стране.

Однако пока сложно сделать вывод о том, сможет ли он конкурировать с популярными международными чат-ботами. Для этого необходимо больше информации о технических показателях системы, базе данных, качестве ответов и текущих возможностях.

Интересно, что, хотя Северная Корея создала новый ИИ, она заранее определила, о чем пользователи могут задавать вопросы. Это показывает, что наряду с возможностями технологии, не менее важна и сфера ее применения.