Турецкий актер Неджати Шашмаз, исполнивший роль Полата Алемдара в сериале «Kurtlar Vadisi» («Долина волков»), вновь оказался в центре внимания после того, как долгое время не появлялся на публике.

Актер принял участие в свадебной церемонии дочери министра национального образования Турции Юсуфа Текина в Анкаре. Фотография Шашмаза, сделанная на мероприятии, быстро распространилась в социальных сетях.

Пользователи, увидевшие снимок, обратили внимание на изменения во внешности актера. В частности, многие комментарии были посвящены тому, что он заметно прибавил в весе по сравнению с прошлым.

Появление Шашмаза после долгого перерыва вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов. В то время как одни были рады вновь увидеть актера, другие принялись активно обсуждать перемены в его облике.