Американская медсестра и опытная спортсменка Дирдре Кин продолжила идти к своей спортивной цели даже во время беременности. На последних месяцах ожидания ребенка она выполнила план по участию в семи крупнейших марафонах мира.

В начале года Кин поставила перед собой цель завершить семь престижных марафонов. Однако в марте и апреле во время тренировок она заметила, что ей стало тяжелее, чем обычно. После обследования выяснилось, что она беременна.

Проконсультировавшись со своим акушером-гинекологом, спортсменка решила продолжить бег. На 25-й неделе беременности она приняла участие в Сиднейском марафоне, на 29-й — в Берлинском, а на 31-й — в Чикагском.

Последним испытанием стал Нью-Йоркский марафон. Несмотря на то, что беременность была уже хорошо заметна, Кин преодолела дистанцию в 42,195 километра менее чем за четыре часа.

В интервью телеканалу CNN она рассказала, что маршрут марафона проходил мимо больницы, где она планирует рожать. Перед стартом она в шутку обсудила с мужем, что в случае необходимости может просто свернуть в эту клинику.

Во время соревнований муж поддерживал ее и подавал воду. Кин отметила, что очень благодарна супругу за эту поддержку.

Ее история привлекла внимание как пример спорта и стойкости. Однако стоит помнить, что физическая активность во время беременности должна оцениваться индивидуально, исходя из состояния здоровья каждой женщины и рекомендаций врача.