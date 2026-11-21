112-летняя Кирстен Швальбе установила рекорд как самый долгоживущий человек в истории Дании. Однако новые сведения о её жизни привлекли внимание общественности. Документы Национального архива Дании показали, что во время Второй мировой войны женщина занимала две руководящие должности в местном отделении нацистской партии.

Согласно документам, с августа 1943 года по июль 1944 года Швальбе работала временным руководителем группы и главой женской группы в отделении Национал-социалистической рабочей партии Дании в городе Хольстебро. Её покойный муж также возглавлял партийное отделение в этом районе.

Ранее Швальбе признавала, что была членом партии, но утверждала, что не интересовалась политикой и вступила в неё по просьбе мужа. Она также отрицала, что поддерживала нацистскую идеологию.

Историки отмечают, что архивные документы свидетельствуют о том, что она не была рядовым членом. Однако в имеющихся данных не раскрывается, какие именно обязанности она выполняла на занимаемых должностях и какова была степень её участия в деятельности партии.

После публикации этих данных недавно изданная биографическая книга о её жизни была временно изъята из продажи.