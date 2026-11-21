Рост реальной доходности государственных облигаций США с учетом инфляции стал важным фактором для инвесторов. В таких условиях они могут предпочесть направлять средства в государственные ценные бумаги, которые считаются относительно безопасными.

Наиболее примечательно то, что после подъема выше 126 тысяч долларов в октябре, биткоин в течение нескольких недель терял в цене и столкнулся со значительным снижением.

Резкое падение цены биткоина вновь вывело ситуацию на криптовалютном рынке в центр внимания. В анализе CoinDesk отмечается, что на это влияют не только внутренние процессы на рынке криптовалют, но и финансовые условия в США, а также изменение отношения к рисковым активам на мировых рынках.

20 ноября 2026 года цена биткоина опустилась ниже психологической отметки в 57 тысяч долларов. Это стало одним из самых серьезных падений за последние два года. Утром 21 ноября ведущая криптовалюта торговалась в районе 57 865 долларов. Главный вопрос, беспокоящий инвесторов, — является ли это временной коррекцией или началом более длительного периода спада на рынке?

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Поскольку биткоин является активом, не приносящим процентного дохода, рост доходности облигаций усиливает вероятность снижения спроса на него.

2. Жесткая политика Федеральной резервной системы

Сигналы о том, что Федеральная резервная система США может продолжить более жесткую денежно-кредитную политику по борьбе с инфляцией, также оказывают давление на рынок.

Повышение процентных ставок или их удержание на высоком уровне делает заимствования более дорогими. Это побуждает инвесторов проявлять осторожность при вложении средств в высокорисковые активы.

3. Технологические акции и другие активы также дешевеют

Падение цены биткоина не является единичным случаем. По данным CoinDesk, распродажи распространились на технологические акции, золото, медь и азиатские рынки.

В частности, индекс Nasdaq за один торговый день упал более чем на 4 процента. Это показывает, что инвесторы выводят средства не только из криптовалют, но и из других рисковых активов.

Насколько подешевел биткоин с пика в 126 тысяч долларов?

В октябре биткоин поднимался выше 126 тысяч долларов. Впоследствии ситуация на рынке изменилась, и стоимость криптовалюты начала резко падать.

20 ноября биткоин опустился ниже 57 тысяч долларов. По данным Reuters, в ходе торгов его цена падала до 55 830 долларов. Это стало самым низким показателем, зафиксированным с сентября 2024 года.

Основные изменения цены биткоина

Максимальный показатель в октябре - выше 126 000 долларов

Минимум, зафиксированный 20 ноября - 55 830 долларов

Отметка в 57 000 долларов - Пробита вниз

Показатели основаны на торговых данных в разное время. Цена криптовалюты может варьироваться в зависимости от биржи.

Продолжится ли падение на криптовалютном рынке?

Падение цены биткоина до двухлетнего минимума показывает, что риски на криптовалютном рынке еще не устранены. Денежно-кредитная политика в США, доходность облигаций и ситуация на мировых фондовых рынках могут повлиять на дальнейшие движения.

Также резкое изменение цены создает большие риски для участников, торгующих на фьючерсном рынке с использованием заемных средств. 20 ноября CoinDesk сообщил, что на криптовалютном рынке были принудительно закрыты позиции с кредитным плечом на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

Пока сложно сделать окончательный вывод о том, когда биткоин восстановится или продолжится ли падение. Однако последние события еще раз показали, что криптовалютный рынок не является независимым от изменений в мировой экономике.

Для инвесторов же эта ситуация служит важным напоминанием: биткоин, наряду с возможностью получения высокой прибыли, сохраняет риск больших финансовых потерь.