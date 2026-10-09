Муниса Ризаева появилась на сцене с сыном Алексом (видео)

·3·Культура
Муниса Ризаева появилась на сцене с сыном Алексом (видео)

В социальных сетях распространились видеоролики, на которых певица Муниса Ризаева исполняет песню на одной сцене со своим сыном Алексом. Кадры привлекли внимание пользователей и вызвали у них бурю теплых эмоций.

На видео можно увидеть, как Муниса Ризаева вместе с сыном Алексом исполняет свою песню под названием «Бевафо». Певица вышла на сцену в длинном черном платье. Стоявший рядом с ней маленький Алекс привлек всеобщее внимание.

Пользователи социальных сетей тепло встретили совместное выступление матери и сына, оставляя в комментариях искренние пожелания. Многие подписчики отметили, что Муниса Ризаева прекрасно смотрится в роли матери, а также подчеркнули очарование маленького Алекса.

Выступление матери и сына на сцене подарило поклонникам приятные впечатления.

Муниса РизаеваАлексБевафоМуниса Ризаева и Алекс
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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