Баррето приняла корону от победительницы «Мисс Вселенная — 2025», мексиканки Фатимы Бош. Эта победа стала исторической для Пуэрто-Рико. Представительница страны впервые с 2006 года завоевала корону международного конкурса. Кроме того, Дженнифер Баррето стала второй участницей в истории, победившей на конкурсе «Мисс Вселенная», проводившемся в ее родной стране.

75-й сезон международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2026» прошел 24 ноября в городе Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. За главный приз боролись 116 участниц из разных стран и регионов мира. По итогам конкурса победительницей стала представительница принимающей стороны, 27-летняя Дженнифер Баррето. Об этом сообщает Business Insider.

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Дженнифер Баррето 27 лет. Она имеет степень бакалавра в области психологии, а также степени магистра по психологии и социальной работе. Ее образование охватывает такие направления, как работа с травмами, защита детей, предотвращение домашнего насилия и обеспечение безопасности в сообществах.

С 2021 года Баррето работала в системе армии США. На военной базе Форт-Кавасос в Техасе она помогала жертвам домашнего насилия и жестокого обращения с детьми в рамках программы Family Advocacy Program. Она также занималась работой с военными семьями, предотвращением кризисных ситуаций и подготовкой специалистов.

Победа новой «Мисс Вселенная» примечательна еще одним аспектом. Дженнифер Баррето замужем и имеет детей. Она стала первой победительницей в истории «Мисс Вселенная», которая является матерью. Изменения в правилах конкурса позволили участвовать замужним женщинам и женщинам с детьми.

Для справки: Пуэрто-Рико в шестой раз завоевывает титул в истории «Мисс Вселенная». Ранее представительницы страны становились победительницами этого престижного конкурса в 1970, 1985, 1993, 2001 и 2006 годах.