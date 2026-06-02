Города Украины вновь подверглись массированным ракетным и дроновым атакам

Ситуация на территории Украины остается напряженной. Ряд крупных городов и населенных пунктов страны стали мишенями для новых интенсивных ракетных и дроновых ударов. В результате атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены многие жилые дома и объекты инфраструктуры.

Разрушения и ущерб в городах

Падение обломков ракет, сбитых системами ПВО над Киевом, привело к тяжелым последствиям. По последним данным главы военной администрации Киева Тимура Ткаченко, в столице погибли 3 человека, еще 29 получили ранения различной степени тяжести. В Подольском районе города из-за падения обломков на крышу многоэтажного дома возник сильный пожар, выбиты окна в квартирах. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что 21 пострадавший был госпитализирован, а в трех крупных районах произошли перебои с электроснабжением.

В Днепре ситуация также остается крайне серьезной. В результате авиаудара здесь трагически погибли 5 человек, включая 73-летнюю женщину. Глава областной военной администрации Александр Ганжа отметил, что число раненых достигло 25 человек. Одна из ракет попала непосредственно в жилой массив, вызвав масштабный пожар.

В результате обстрела двух районов Харькова пострадали 6 местных жителей, среди которых 11-летняя девочка. Из других регионов страны продолжают поступать сообщения о разрушениях.

Заявления сторон и прошлые атаки

Вечером 1 июня президент России Владимир Путин заявил, что удар по городу Старобельск Луганской области придал войне «новое качество». По данным местных властей, в результате этой атаки частично разрушены здания местного колледжа, на месте происшествия погибли 21 студент.

В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу предупредил о высокой вероятности новых, еще более масштабных массированных воздушных атак со стороны России в ближайшие часы.