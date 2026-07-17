В России два человека скончались в очереди за бензином

На фоне наблюдаемого в России дефицита топлива происходят трагические инциденты. Сообщается, что в разных регионах страны скончались два пожилых человека, ожидавшие своей очереди на автозаправочных станциях.

Согласно имеющимся данным, в Пермском крае 80-летний мужчина, а в Карелии 75-летний водитель скончались во время длительного ожидания в очереди на заправку. Официальное заключение о точных причинах их смерти пока не обнародовано.

Эти случаи происходят на фоне продолжающегося по всей России топливного кризиса. Сообщается, что в некоторых регионах водители вынуждены часами стоять в очередях, чтобы заправиться.

Ссылаясь на осведомленные источники, агентство Reuters пишет, что в результате атак украинских дронов вышло из строя около 40 процентов мощностей нефтеперерабатывающих заводов России. Эксперты отмечают, что именно этот фактор оказал серьезное влияние на поставки топлива в стране.