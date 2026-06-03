В тоннеле длиной 265 метров обнаружен груз на 45 млн долларов

·136·Мир
В тоннеле длиной 265 метров обнаружен груз на 45 млн долларов
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Силы безопасности Мексики раскрыли крупный подземный тоннель в районе границы с США. По мнению следователей, этот тайный проход мог использоваться для незаконной переправки наркотиков, оружия и других запрещенных грузов.

Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что тоннель был обнаружен 31 мая в окрестностях города Тихуана. Вероятность того, что он ведет на территорию США, оценивается как высокая.

По предварительным данным, длина подземного хода составляет около 265 метров, а глубина — более 6 метров. Примечательно, что тоннель оснащен современными технологиями, включая систему освещения, вентиляционное оборудование и специальные электронные механизмы для транспортировки грузов.

В ходе оперативных мероприятий было изъято 1029 кг кокаина, оценочная стоимость которого составляет около 45 млн долларов, а также метамфетамин, марихуана, боеприпасы и различные документы.

Правоохранительные органы США расценивают эту операцию как серьезный удар по деятельности «Халиско — Картель нового поколения», считающегося одной из самых опасных преступных группировок в стране.

В рамках данного дела задержаны четыре подозреваемых. Им предъявлены обвинения в торговле наркотиками и использовании незаконных тоннелей. Если суд докажет их вину, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

По данным прокуратуры Мексики, тоннель может выходить на одну из улиц города Сан-Диего в США. Однако точное место выхода на американской стороне пока официально не подтверждено.

Власти заявляют, что борьба с сетями подземной контрабанды на границе двух стран будет еще больше усилена.

МексикаСШАТихуанаСан-ДиегоКалифорнияКартель Халиско — Новое поколение
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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