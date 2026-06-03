Эминем произнёс 99 слов за 16 секунд? Правда раскрыта!

Эминем — один из тех исполнителей, кто своим знаменитым треком «Рап Год» поразил не только фанатов, но и всю музыкальную индустрию.

Согласно данным, в самой быстрой части этого трека он произнёс 99 слов примерно за 16,45 секунды. Это в среднем 6 слов в секунду, что является чрезвычайно высокой скоростью для человеческой речи. Эксперты отмечают, что говорить с такой скоростью почти так же сложно, как и дышать.

Песня «Рап Год» с общим количеством 1560 слов даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Это ещё больше укрепило позиции Эминема в рэп-индустрии.

Однако этот рекорд не является его высшим достижением. Позже в треке «Годзилла» он увеличил свою скорость, достигнув в среднем 7,5 слов в секунду. Это вновь подтверждает, что Эминем по-прежнему остаётся одним из самых быстрых и техничных исполнителей в мире рэпа.