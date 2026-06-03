«Ты сошел с ума»: Трамп резко раскритиковал Нетаньяху

Стало известно, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре жестко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ударов по территории Ливана. Об этом сообщило издание Аксиос со ссылкой на источники.

По данным источников, во время разговора Трамп назвал главу правительства Израиля «сошедшим с ума». Он также напомнил, что помог Нетаньяху избежать тюрьмы по делу о коррупции. По его словам, из-за ударов по Ливану Нетаньяху подвергается все большей критике на международной арене, что может привести к еще большей внешней изоляции Израиля.

«Ты сошел с ума. Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме, я тебя спас. Сейчас все тебя ненавидят. Из-за твоих действий ненависть к Израилю растет», — сказал Трамп в разговоре.

В то же время Трамп выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения в Ливане и разрушением жилых зданий в ходе операций против командиров «Хезболлы».

1 июня Нетаньяху отдал приказ нанести удары по южным районам Бейрута, сославшись на эскалацию конфликта с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла». За день до этого наземные операции в Ливане были расширены после атак «Хезболлы» на север Израиля.

Источники, близкие к администрации США, сообщили Аксиос, что во время телефонного разговора Трамп выразил серьезную обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения в Ливане и разрушением жилых домов в ходе ликвидации командиров «Хезболлы».

После разговора Трамп заявил, что между Израилем и ливанским движением «Хезболла» достигнуто соглашение о прекращении огня. Он подчеркнул, что провел «очень продуктивную беседу» с Нетаньяху. Впоследствии стало известно, что ввод войск в Бейрут отменен, а находившиеся в пути воинские подразделения возвращены. Кроме того, Трамп сообщил, что через высокопоставленных представителей были проведены переговоры с «Хезболлой», в результате которых была достигнута договоренность о полном прекращении огня.