На Багамских островах обнаружены настоящие пиратские корабли

На Багамских островах археологи обнаружили останки кораблей, принадлежавших настоящим «пиратам Карибского моря». По данным Те Гуардиан, находки были сделаны в районе гавани Нассау, которая в КсВИИ–КсВИИИ веках служила главной базой пиратов.

Исследователи обнаружили на морском дне останки шести затонувших судов. Три из них могут быть связаны с «золотым веком пиратства».

Археологи подняли со дна моря обгоревшие корпуса кораблей, пушки, мушкетные пули, поворотные орудия и другие исторические артефакты.

По одной из версий, один из найденных кораблей мог принадлежать легендарному пирату Генри Эвери. Ученые предполагают, что пираты могли намеренно сжигать захваченные суда, чтобы скрыть следы.