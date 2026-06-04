На Багамских островах обнаружены настоящие пиратские корабли

·89·Мир
На Багамских островах обнаружены настоящие пиратские корабли

На Багамских островах археологи обнаружили останки кораблей, принадлежавших настоящим «пиратам Карибского моря». По данным Те Гуардиан, находки были сделаны в районе гавани Нассау, которая в КсВИИ–КсВИИИ веках служила главной базой пиратов.

Исследователи обнаружили на морском дне останки шести затонувших судов. Три из них могут быть связаны с «золотым веком пиратства».

Археологи подняли со дна моря обгоревшие корпуса кораблей, пушки, мушкетные пули, поворотные орудия и другие исторические артефакты.

По одной из версий, один из найденных кораблей мог принадлежать легендарному пирату Генри Эвери. Ученые предполагают, что пираты могли намеренно сжигать захваченные суда, чтобы скрыть следы.

Багамские островаНассауThe GuardianГенри Эвери
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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