Трамп ввел новые правила для высокопоставленных сотрудников федеральных ведомств

·86·Мир
Трамп ввел новые правила для высокопоставленных сотрудников федеральных ведомств

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, касающийся деятельности высокопоставленных сотрудников федеральных ведомств. По данным Reuters, документ упрощает процедуру увольнения около 8 тысяч высокооплачиваемых госслужащих.

Указ в основном касается сотрудников, имеющих полномочия формировать государственную политику или влиять на нее. Некоторые из них получают зарплату до 200 тысяч долларов в год.

По словам руководителя Управления по управлению персоналом Скотта Купера, администрация хочет работать с кадрами, способными реализовывать ее политический курс и соблюдать законные распоряжения.

Новые правила рассматриваются как часть более широких реформ по пересмотру федеральной кадровой системы. Изначально сообщалось, что изменения могут затронуть до 50 тысяч сотрудников, однако пока сфера действия указа ограничивается примерно 8 тысячами человек.

Дональд ТрампСШАReutersСкотт Купор
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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