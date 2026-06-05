Как Владимир Путин отреагировал на открытое письмо Зеленского?
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел открытую дискуссию с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). В ходе оживленной встречи глава Кремля высказал свои мысли по поводу официального обращения и предложений, направленных ему накануне президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам российского лидера, содержание данного письма далеко от принципов ведения переговоров и в нем отсутствуют элементы взаимного уважения.
Вопрос возраста и законной легитимности
Отметив, что подробно ознакомился с документом, переданным пресс-секретарем Дмитрием Песковым, Владимир Путин отдельно остановился на политических аспектах заявлений украинского лидера.
Работоспособность на первом месте: «Утром я ознакомился с этой бумагой. В ней упоминался мой возраст. Однако в политике главным критерием является не возраст, а лидерские качества и производительность труда», — сказал Путин.
Угроза узурпации власти: Российский лидер подверг критике отсутствие выборов на Украине. По его мнению, Зеленский не должен бояться получать народный мандат и участвовать в избирательных процессах. Удержание высшей должности без демократических выборов расценивается на политическом языке как незаконное присвоение власти.
«Переливание из пустого в порожнее» и причина отказа от переговоров
Глава Кремля подчеркнул, что никогда не избегал прямого диалога с киевскими официальными лицами, однако в нынешних условиях это не принесет никаких результатов. Он охарактеризовал бесплодные разговоры, говоря политическим языком, как «переливание из пустого в порожнее».
Хронология попыток установить диалог и последовавших за ними вооруженных столкновений приведена в следующей таблице:
Последние политические события
Содержание и последствия
Визит представителя бизнеса
Три недели назад представитель российских деловых кругов посетил Киев, встретился с Зеленским и передал его желание вести диалог.
Удар по Старобельску
Вслед за запросами о мире был совершен военный удар по населенному пункту Старобельск. В результате погибли невиновные дети и подростки.
Открытое письмо Зеленского (4 июня)
Лидер Украины направил официальное письмо, заявив о способности повысить цену военных действий для России, и призвал к личной встрече для прекращения войны.
Президент России категорично заявил, что в данном письме присутствуют элементы грубости, и в связи с текущей ситуацией он не видит никакой логики и смысла во встрече с лидером Украины.
Комментарий Замин: Это выступление в рамках Санкт-Петербургского экономического форума еще раз показало, насколько углубилась дипломатическая пропасть между двумя государствами. Предупреждение Зеленского о повышении цены войны и его предложение о мирных переговорах были резко отвергнуты Кремлем. Трагедия в Старобельске и споры вокруг статуса легитимности свидетельствуют о том, что в ближайшее время стороны не сядут за стол переговоров.
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