Мужчина задушил жену из-за споров о приданом и ее весе

·82·Мир
Мужчина задушил жену из-за споров о приданом и ее весе

В штате Карнатака, Индия, конфликт из-за приданого и домашнее насилие закончились трагедией. Как сообщают местные СМИ, мужчина задушил свою 29-летнюю жену после постоянных оскорблений, связанных с требованием приданого и ее внешностью.

Сообщается, что погибшая Приянка Камалакар вышла замуж за Басавараджа Ваддара в 2024 году. Хотя поначалу семейная жизнь супругов была спокойной, со временем отношения между ними обострились.

Согласно данным следствия, Басаварадж и его родственники требовали от Приянки передать им дополнительные деньги и золотые украшения от ее родителей. Из-за невыполнения этих требований женщина подвергалась систематическому психологическому и физическому давлению.

Кроме того, подозреваемый часто унижал жену из-за ее веса, оскорбляя ее за излишнюю полноту и утверждая, что она не может иметь детей. По данным источников, это приводило к постоянным разногласиям и ссорам между супругами.

Сообщается, что вечером 29 июня текущего года в доме в деревне Ханаси вспыхнул очередной семейный конфликт. По предварительным данным следствия, во время ссоры Басаварадж задушил жену. Также утверждается, что он мог пытаться скрыть следы преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Полиция задержала Басавараджа Ваддара и троих его родственников — Ренавву, Субхаша и Сиддарамеша.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия по этому делу.

КарнатакаПриянка КамалакарBasavaraj VaddarРенавва
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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