В Стамбуле разыскивают женщину, распускающую руки в отношении мужчин

·55·Мир
В Стамбуле разыскивают женщину, распускающую руки в отношении мужчин

В социальных сетях вызвали широкий резонанс видеоролики с женщиной, которая совершает непристойные действия в отношении мужчин в различных районах Стамбула.

Как сообщается, первый инцидент произошел в одной из мастерских в районе Умрание. На записях камер видеонаблюдения видно, как женщина заходит внутрь под предлогом продажи товара и пытается поцеловать сотрудника. Мужчина оказывает сопротивление и требует, чтобы она покинула рабочее место.

Вскоре распространились аналогичные записи с камер наблюдения из склада в районе Байрампаша, а также из еще одного торгового объекта. На кадрах видно, как женщина без согласия приближается к сотрудникам-мужчинам и позволяет себе лишнее.

По данным местных источников, по этим фактам проводится проверка. В настоящее время ведутся поиски женщины для установления ее личности и задержания.

ИстанбулУмраниеБайрампаша
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