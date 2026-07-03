В 75 лет получила водительские права и всех удивила

·32·Общество
В 75 лет получила водительские права и всех удивила

В то время как многие в 75 лет предпочитают вести тихую и спокойную жизнь, Зохида Каримова из Намангана в этом возрасте поставила перед собой новую цель и успешно её реализовала.

75-летняя женщина, проживающая в Торакурганском районе, прошла теоретический и практический экзамены для получения водительского удостоверения. Самое примечательное, что она успешно сдала оба испытания с первой попытки и получила права.

По словам Зохиды-опа, на такое решение её подтолкнула встреча в прошлом году в Ташкенте с 86-летней женщиной-таксистом. Увидев, что, несмотря на почтенный возраст, женщина водит автомобиль и активно трудится, она получила большое вдохновение.

— «Тогда я сказала себе: „Почему бы и мне не водить машину?“ После этого я твердо решила осуществить эту мечту», — говорит Зохида Каримова.

Решительность и стремление женщины быстро принесли свои плоды. Она прошла обучение в автошколе и успешно сдала все экзамены.

История Зохиды-опа получила теплый отклик в социальных сетях. Многие пользователи, отмечая её стойкость и жажду жизни, пишут: «У мечты нет возраста», «Оказывается, даже в 75 лет можно покорять новые вершины».

Пожилая женщина в платке сидит за рулем старого автомобиля.
Зохида КаримоваНаманганТо'рак'оргонТашкент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Турции найдено тело гражданина Узбекистана, упавшего в рекуВ Турции найдено тело гражданина Узбекистана, упавшего в рекуСегодня, 13:23Госслужащие увидели последствия коррупции в колонииГосслужащие увидели последствия коррупции в колонииСегодня, 13:18«Узгидромет» предупредил об опасности селей в 9 областях республики«Узгидромет» предупредил об опасности селей в 9 областях республикиСегодня, 12:32Раскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и продажи земли за 160 тысячРаскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и продажи земли за 160 тысячСегодня, 11:43Раскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и сделки по продаже земли на 160 тысяч долларовРаскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и сделки по продаже земли на 160 тысяч долларовСегодня, 09:41Наказаны те, кто потребовал 13 тысяч долларов за услугу стоимостью 600 долларовНаказаны те, кто потребовал 13 тысяч долларов за услугу стоимостью 600 долларовВчера, 23:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи