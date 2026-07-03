В 75 лет получила водительские права и всех удивила

В то время как многие в 75 лет предпочитают вести тихую и спокойную жизнь, Зохида Каримова из Намангана в этом возрасте поставила перед собой новую цель и успешно её реализовала.

75-летняя женщина, проживающая в Торакурганском районе, прошла теоретический и практический экзамены для получения водительского удостоверения. Самое примечательное, что она успешно сдала оба испытания с первой попытки и получила права.

По словам Зохиды-опа, на такое решение её подтолкнула встреча в прошлом году в Ташкенте с 86-летней женщиной-таксистом. Увидев, что, несмотря на почтенный возраст, женщина водит автомобиль и активно трудится, она получила большое вдохновение.

— «Тогда я сказала себе: „Почему бы и мне не водить машину?“ После этого я твердо решила осуществить эту мечту», — говорит Зохида Каримова.

Решительность и стремление женщины быстро принесли свои плоды. Она прошла обучение в автошколе и успешно сдала все экзамены.

История Зохиды-опа получила теплый отклик в социальных сетях. Многие пользователи, отмечая её стойкость и жажду жизни, пишут: «У мечты нет возраста», «Оказывается, даже в 75 лет можно покорять новые вершины».