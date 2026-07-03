Президент наградил юных девушек-изобретательниц электромобилем (видео)

В Узбекистане группа талантливых девушек, достигших высоких результатов в области инновационных технологий, была отмечена подарком Президента. Команде, создавшей проект автомобиля нового поколения, был вручен современный электромобиль марки Volkswagen.

В апреле этого года данная команда приняла участие в международном фестивале «Инженеры будущего», организованном при поддержке Офиса инновационного развития молодежи, где одержала победу со своей инновационной разработкой. Их проект получил высокую оценку жюри, а технические решения и современный подход были отмечены особым признанием.

Успех юных инженеров был достойно поощрен. От имени главы государства им торжественно вручили электромобиль Volkswagen. Было отмечено, что данная награда направлена на поддержку стремлений молодежи в области науки, инженерии и инноваций, а также на их вдохновение к достижению новых вершин.