Президент наградил юных девушек-изобретательниц электромобилем (видео)

·26·Узбекистан
Президент наградил юных девушек-изобретательниц электромобилем (видео)

В Узбекистане группа талантливых девушек, достигших высоких результатов в области инновационных технологий, была отмечена подарком Президента. Команде, создавшей проект автомобиля нового поколения, был вручен современный электромобиль марки Volkswagen.

В апреле этого года данная команда приняла участие в международном фестивале «Инженеры будущего», организованном при поддержке Офиса инновационного развития молодежи, где одержала победу со своей инновационной разработкой. Их проект получил высокую оценку жюри, а технические решения и современный подход были отмечены особым признанием.

Успех юных инженеров был достойно поощрен. От имени главы государства им торжественно вручили электромобиль Volkswagen. Было отмечено, что данная награда направлена на поддержку стремлений молодежи в области науки, инженерии и инноваций, а также на их вдохновение к достижению новых вершин.

УзбекистанVolkswagenИнженеры будущего
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Кегейли снесено еще одно незаконное строениеВ Кегейли снесено еще одно незаконное строениеСегодня, 14:07Погода на выходных резко изменится: где пройдут дожди?Погода на выходных резко изменится: где пройдут дожди?Сегодня, 13:30Студентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда УзбекистанаСтудентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда УзбекистанаСегодня, 11:05Стало известно, кто в Узбекистане живет дольшеСтало известно, кто в Узбекистане живет дольшеСегодня, 09:50Чемпионат мира сделал Узбекистан еще более узнаваемым в миреЧемпионат мира сделал Узбекистан еще более узнаваемым в миреВчера, 22:36Сегодня ночью ожидается начало сильной магнитной буриСегодня ночью ожидается начало сильной магнитной буриВчера, 22:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана
В Сурхандарье родился и прооперирован четырехногий младенец
В Сурхандарье родился и прооперирован четырехногий младенец
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь
В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан
В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане