Криштиану Роналду предупредил перед игрой с Испанией

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими мыслями перед масштабным столкновением с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Португальская звезда назвала соперника одним из главных фаворитов турнира и отметила, что его команду ожидает очень сложный поединок.

«Мы очень хорошо знаем Испанию»

По словам Роналду, португальские футболисты прекрасно осведомлены о стиле игры и возможностях Испании.

«Мы серьезно готовимся к этому матчу, так как очень хорошо знаем эту команду», — заявил он пресс-службе ФИФА.

Нападающий ожидает жесткой конкуренции на каждом участке поля в этой встрече.

«Это будет равная и зрелищная игра»

Криштиану высоко оценил потенциал обеих команд и пообещал болельщикам интересный футбол.

«Думаю, это будет очень равная и зрелищная игра», — сказал Роналду.

По его мнению, судьбу выхода в следующий этап могут решить мелкие детали и умение эффективно использовать созданные возможности.

Португалия с трудом обыграла Хорватию

Подопечные Роберто Мартинеса провели напряженный матч против Хорватии в 1/16 финала.

Португалия одержала волевую победу со счетом 2:1, пройдя в число 16 сильнейших команд турнира.

Испания подходит с уверенной победой

Испания же на предыдущем этапе практически не встретила сложностей в игре против Австрии.

Испанцы победили со счетом 3:0, в очередной раз доказав, что являются одними из главных претендентов на чемпионство.

Кто окажется сильнее в Иберийском дерби?

Встреча между Португалией и Испанией обещает стать одной из самых громких афиш 1/8 финала.

С одной стороны — опытная Португалия во главе с Роналду, с другой — уверенная и атакующая Испания. Теперь всё внимание приковано к Иберийскому дерби, которое определит путевку в четвертьфинал.