Проверка сборной Аргентины в аэропорту Майами вызвала смех Месси

Перед матчем в Майами футболисты сборной Аргентины прошли проверку в аэропорту. Вместе с командой в процедуре контроля принял участие и Лионель Месси.

Эта ситуация показалась Месси немного забавной, так как он живет и работает в Майами, являясь игроком местного клуба «Интер Майами».

Тем не менее, капитан Аргентины, как и остальные футболисты, соблюдал общие правила. Кадры, на которых он улыбается во время процесса, распространились в сети.