Starlink обеспечит высокоскоростным интернетом 1600 школ в Парагвае

Компания SpaceX под руководством Илона Маска продолжает соединять отдаленные уголки мира с цифровым пространством с помощью своего спутникового интернета Starlink. В рамках очередного крупного проекта было налажено сотрудничество с правительством Парагвая, благодаря которому более 1600 школ в самых удаленных регионах страны получат доступ к высокоскоростному интернету с низкой задержкой. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная инициатива реализуется при поддержке Министерства информационных технологий и связи Парагвая (МИТИК) и государственной телекоммуникационной компании КОПАКО. По данным иксбт.ком, основной целью проекта является устранение цифрового неравенства по всей стране и вывод качества образования на новый уровень.

В результате реализации проекта более 50 000 учащихся и учителей получат доступ к современным образовательным ресурсам. Сюда входят онлайн-уроки, цифровые библиотеки и платформы международного сотрудничества. В регионах, где доступ к интернету ранее был затруднен, образовательный процесс теперь будет полностью цифровизирован.

Глобальное расширение

SpaceX не ограничивается только Парагваем. В последние месяцы компания активизировала свою деятельность и в других странах Африки и Южной Америки. В частности, десятки отдаленных школ в Кении и Боливии уже успешно подключены к системе Starlink, что значительно повысило эффективность обучения в этих регионах.

Кроме того, компания SpaceX получила официальное разрешение на запуск услуг Starlink в Кот-д'Ивуаре, Западная Африка. Это демонстрирует, что спутниковый интернет становится единым решением в точках, куда не может дотянуться традиционная кабельная инфраструктура, расширяя глобальный охват.

В условиях Узбекистана значимость таких технологий также высока. Учитывая, что прокладка волоконно-оптических линий связи в горных и отдаленных сельских районах нашей страны требует больших затрат, решения вроде Starlink в будущем могут стать эффективной альтернативой для местных образовательных и медицинских учреждений.

В настоящее время в Парагвае начаты работы по поэтапному подключению к сети не только школ, но и медицинских центров в сельской местности. Это сыграет важную роль в спасении жизней людей за счет дистанционных медицинских консультаций и оперативного обмена данными.