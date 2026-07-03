Starlink обеспечит высокоскоростным интернетом 1600 школ в Парагвае

·22·Технологии
Starlink обеспечит высокоскоростным интернетом 1600 школ в Парагвае

Компания SpaceX под руководством Илона Маска продолжает соединять отдаленные уголки мира с цифровым пространством с помощью своего спутникового интернета Starlink. В рамках очередного крупного проекта было налажено сотрудничество с правительством Парагвая, благодаря которому более 1600 школ в самых удаленных регионах страны получат доступ к высокоскоростному интернету с низкой задержкой. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная инициатива реализуется при поддержке Министерства информационных технологий и связи Парагвая (МИТИК) и государственной телекоммуникационной компании КОПАКО. По данным иксбт.ком, основной целью проекта является устранение цифрового неравенства по всей стране и вывод качества образования на новый уровень.

В результате реализации проекта более 50 000 учащихся и учителей получат доступ к современным образовательным ресурсам. Сюда входят онлайн-уроки, цифровые библиотеки и платформы международного сотрудничества. В регионах, где доступ к интернету ранее был затруднен, образовательный процесс теперь будет полностью цифровизирован.

Глобальное расширение

SpaceX не ограничивается только Парагваем. В последние месяцы компания активизировала свою деятельность и в других странах Африки и Южной Америки. В частности, десятки отдаленных школ в Кении и Боливии уже успешно подключены к системе Starlink, что значительно повысило эффективность обучения в этих регионах.

Кроме того, компания SpaceX получила официальное разрешение на запуск услуг Starlink в Кот-д'Ивуаре, Западная Африка. Это демонстрирует, что спутниковый интернет становится единым решением в точках, куда не может дотянуться традиционная кабельная инфраструктура, расширяя глобальный охват.

В условиях Узбекистана значимость таких технологий также высока. Учитывая, что прокладка волоконно-оптических линий связи в горных и отдаленных сельских районах нашей страны требует больших затрат, решения вроде Starlink в будущем могут стать эффективной альтернативой для местных образовательных и медицинских учреждений.

В настоящее время в Парагвае начаты работы по поэтапному подключению к сети не только школ, но и медицинских центров в сельской местности. Это сыграет важную роль в спасении жизней людей за счет дистанционных медицинских консультаций и оперативного обмена данными.

StarlinkSpaceXПарагвайТехнологииОбразование
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пользователи iPhone нашли способ восстановить уведомления в мессенджере MaxПользователи iPhone нашли способ восстановить уведомления в мессенджере MaxСегодня, 14:24Стало известно, как будет выглядеть iPhone 18 ProСтало известно, как будет выглядеть iPhone 18 ProСегодня, 13:38Аккумулятор iPhone 18 Pro Max установит рекорд: эффект отказа от слота СИМ-картыАккумулятор iPhone 18 Pro Max установит рекорд: эффект отказа от слота СИМ-картыСегодня, 13:21Революция в системе образования Китая: искусственный интеллект стал обязательным на всех уровняхРеволюция в системе образования Китая: искусственный интеллект стал обязательным на всех уровняхСегодня, 12:55SpaceX завершает строительство гигантского завода Гигабай во ФлоридеSpaceX завершает строительство гигантского завода Гигабай во ФлоридеСегодня, 12:22В Мурманской области России ограничена скорость мобильного интернетаВ Мурманской области России ограничена скорость мобильного интернетаСегодня, 10:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей