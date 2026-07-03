Француженка, находившаяся в плену 12 лет, наконец спасена

В Пакистане 54-летняя гражданка Франции Сильви Ясмина и пятеро её детей были спасены из ужасающего плена, который длился 12 лет. Как стало известно, на протяжении этих лет женщина насильно удерживалась дома своим мужем и регулярно подвергалась физическому и психологическому насилию.

Этот ужасающий случай был раскрыт после того, как один из сыновей женщины сумел тайно сбежать из дома и обратиться в полицию. На основании данных, предоставленных подростком, правоохранительные органы провели специальный рейд.

В ходе оперативных действий Сильви Ясмина и пятеро её детей были благополучно спасены. Мужчина, который годами лишал их свободы, был задержан на месте происшествия и взят под стражу.

В настоящее время пострадавшая женщина и её дети находятся под государственной защитой. Сообщается, что им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Правоохранительные органы проводят по данному делу масштабное расследование.