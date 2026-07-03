В Индонезии четверо воров были пойманы необычным и комичным способом с помощью соседей

Индонезийский юноша, в чей дом неоднократно проникали воры, обратился за помощью к соседям. Заявив, что обращения в правоохранительные органы не дали результата, он решил поймать преступников самостоятельно.

Ночью в саду была установлена специальная ловушка. В результате четверо подозреваемых, проникших на территорию, были схвачены на месте.

Хозяин дома и его соседи плотно обмотали их скотчем, чтобы те не могли пошевелиться. Кроме того, из ленты на их головах были сооружены комичные фигуры.

После того как кадры появились в интернете, они за короткое время привлекли множество зрителей. Инцидент широко обсуждается в социальных сетях.