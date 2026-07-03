Златко Далич резко раскритиковал VAR: «Чувство футбола умирает»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич резко высказался о системе VAR после поражения от Португалии со счетом 1:2 в 1/16 финала ЧМ-2026.
На последних минутах матча Хорватия забила гол. Однако после видеоповтора из-за офсайда взятие ворот было отменено, и участие хорватов в турнире завершилось.
Гол на последних минутах не был засчитан
На 13-й минуте добавленного ко второму тайму времени Хорватия поразила ворота соперника.
Однако главный арбитр Эспен Эскос, посоветовавшись с VAR, определил, что Марио Пашалич находился в офсайде, и не засчитал гол.
«VAR убивает эмоции футбола»
После матча эмоциональный Златко Далич заявил, что не хочет никого винить. Однако он не скрыл своего недовольства влиянием VAR на футбол.
«Сейчас я не хочу вымещать свой гнев на ком-то или чем-то. Но все видят, как решения, принимаемые через VAR, уничтожают чувства и эмоции футбола».
Тренер отметил, что система видеоповторов иногда помогает командам, а иногда оказывает противоположный эффект.
«Иногда VAR помогает, а иногда — наоборот. Но он убивает чувство футбола, и с этим трудно смириться».
«Мы зашли слишком далеко с VAR»
Далич признал, что в футболе должна быть справедливость, но подчеркнул, что использование видеоповторов перешло все границы.
«Футбол должен быть справедливым, но в отношении VAR мы зашли слишком далеко. Мы проиграли и поздравляем Португалию».
Возможности для маленьких команд сокращаются
Главный тренер Хорватии также выразил обеспокоенность тем, что современный футбол все больше превращается в большой бизнес.
«Я не хочу, чтобы футбол полностью превратился в бизнес. Возможности для маленьких команд уже сократились. Чудеса случаются не всегда».
«Остались только сожаление и горечь»
Далич сказал, что глубоко сожалеет о том, что его команда не смогла выйти в следующий этап.
«В этот раз нам не удалось пройти дальше. К сожалению, мы не достигли результата, и за нами остались только сожаление и горечь».
Хорватия потерпела поражение в напряженном матче против Португалии. Однако отмененный гол в конце встречи вновь усилил споры вокруг системы VAR.
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