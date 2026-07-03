Златко Далич резко раскритиковал VAR: «Чувство футбола умирает»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич резко высказался о системе VAR после поражения от Португалии со счетом 1:2 в 1/16 финала ЧМ-2026.

На последних минутах матча Хорватия забила гол. Однако после видеоповтора из-за офсайда взятие ворот было отменено, и участие хорватов в турнире завершилось.

Гол на последних минутах не был засчитан

На 13-й минуте добавленного ко второму тайму времени Хорватия поразила ворота соперника.

Однако главный арбитр Эспен Эскос, посоветовавшись с VAR, определил, что Марио Пашалич находился в офсайде, и не засчитал гол.

«VAR убивает эмоции футбола»

После матча эмоциональный Златко Далич заявил, что не хочет никого винить. Однако он не скрыл своего недовольства влиянием VAR на футбол.

«Сейчас я не хочу вымещать свой гнев на ком-то или чем-то. Но все видят, как решения, принимаемые через VAR, уничтожают чувства и эмоции футбола».

Тренер отметил, что система видеоповторов иногда помогает командам, а иногда оказывает противоположный эффект.

«Иногда VAR помогает, а иногда — наоборот. Но он убивает чувство футбола, и с этим трудно смириться».

«Мы зашли слишком далеко с VAR»

Далич признал, что в футболе должна быть справедливость, но подчеркнул, что использование видеоповторов перешло все границы.

«Футбол должен быть справедливым, но в отношении VAR мы зашли слишком далеко. Мы проиграли и поздравляем Португалию».

Возможности для маленьких команд сокращаются

Главный тренер Хорватии также выразил обеспокоенность тем, что современный футбол все больше превращается в большой бизнес.

«Я не хочу, чтобы футбол полностью превратился в бизнес. Возможности для маленьких команд уже сократились. Чудеса случаются не всегда».

«Остались только сожаление и горечь»

Далич сказал, что глубоко сожалеет о том, что его команда не смогла выйти в следующий этап.

«В этот раз нам не удалось пройти дальше. К сожалению, мы не достигли результата, и за нами остались только сожаление и горечь».

Хорватия потерпела поражение в напряженном матче против Португалии. Однако отмененный гол в конце встречи вновь усилил споры вокруг системы VAR.